Tifosi lanciano bottiglie, agenti circondate da una trentina di persone in via Armenia durante un sopralluogo. Due fermati

Alle ore 20.30 è arrivata alla Centrale Operativa della Polizia locale la segnalazione di un cittadino che lamentava il lancio di un fumogeno che aveva sfiorato senza danneggiarlo il veicolo di sua proprietà dal circolo di via Armenia al 5r. L’uomo ha riferito anche della presenza di una latta di vernice accanto ai contenitori dei rifiuti, a suo dire pronta per essere utilizzata per graffiti. Non riferiva presenza di persone in strada. Alle ore 21.40 veniva inviata sul posto una pattuglia del servizio serale per un sopralluogo. Le due agenti che ne facevano parte sono state avvicinate da alcuni tifosi del circolo “Pianeta Genoa 1893” fuoriusciti improvvisamente dalla sede.

I tifosi hanno insultato le agenti iniziando un lancio di bottiglie ed altri oggetti che ha costretto le due donne ad allontanarsi a piedi e a trovare rifugio dentro il portone del civico 8 di via Crimea da dove hanno chiesto ausilio perché fuori dal portone si eran concentrata una trentina di tifosi.

Sul posto sono arrivate le altre pattuglie del servizio serale oltre a tre Volanti della Polizia di Stato e alla Digos. La Polizia di Stato ha fermato due soggetti sui quali ha avviato accertamenti.

All’una di notte è cominciata la pulizia della strada da cocci e altre oggetti da parte degli operatori Amiu, scortati da Polizia locale e Polizia di Stato.

