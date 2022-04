Milite della Croce Verde di Pontedecimo accoltellato da uno squilibrato

È successo il lunedì di Pasquetta nella delegazione della Valpolcevera. L’aggressore è noto in zona per avere in odio le divise, persino quelle dei soccorritori che salvano la vita ai cittadini

Il milite della Croce Verde è uscito in divisa dalla sede con un compagno per andare a prendere il caffè o forse comperare la focaccia in piazza Pontedecimo. Lì è stato avvicinato da un uomo che gli avrebbe chiesto se fosse, appunto, un soccorritore dell’Anpas, l’Associazione nazionale delle pubbliche assistenze a cui aderisce anche la “Croce” della delegazione. Dopo uno scambio di battute, lo squilibrato ha tentato di colpire il milite con un pugno, quindi ha tirato fuori un coltello e lo ha vibrato sull’uomo. Provvidenziale la zip della giacca del milite che ha contenuto gli effetti della lama. È stato soccorso e portato in ospedale in condizioni non gravi, è stato medicato ed è stato dimesso il giorno dopo. Il folle è stato fermato quel giorno solo dal provvidenziale arrivo di un carabiniere che lo ha disarmato, fermato e arrestato.

«Rimangono sconcerto per l’accaduto e mille domande – dice Mauro Ambrosini, un altro milite della Croce verde, che ci ha avvertito di quanto è accaduto -. Ci si sente nella squadra dei buoni e si viene accoltellati. Credo che il consiglio e l’associazione regionale Anpas sapranno reagire, facendo sentire la solidarietà e la presenza a tutti coloro che quotidianamente si vestono della divisa arancione per prendersi cura del prossimo».

