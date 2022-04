Un altro gatto abbandonato in un trasportino vicino ai bidoni della spazzatura

È successo in via Casoni. È stato portato al Canile di Monte Contessa dove si prenderanno cura di lui. È l’ennesimo caso di abbandono di animali in città

Stavolta è successo a San Fruttuoso dove l’animale, un bel gattone tigrato, evidentemente abituato a vivere in casa, è stato trovato vicino ai cassonetti della spazzatura. In questo caso, come in molti altri negli ultimi mesi, era chiuso dentro a un trasportino. Ora si prenderanno cura di lui i volontari dell’associazione Una che gestisce il canile/gattile comunale di Monte Contessa.

