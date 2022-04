Bassetti: «Basta bollettino Covid». Oggi 1.785 nuovi casi, 3 in in più in terapia intensiva e 4 morti

Ieri in terapia intensiva c’erano 12 persone, oggi ce ne sono 15. Il più giovane dei deceduti aveva 69 anni. In Liguria aumentano anche le persone in isolamento domiciliare: oggi sono 911 in più rispetto a ieri, 16.760 in totale

Sono oggi 1.785 i nuovi casi di Covid in Liguria (852 a Genova e città metropolitana) a fronte di 10.529 test (2.221 molecolari e 8.308 antigenici). Il tasso di positività è pari al 16,9%. A oggi in Liguria i positivi sono 17.761, 359 in più rispetto a ieri. Scende di 11 unità i ricoverati: oggi sono 320.

Questi numeri. Secondo il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive del San Martino «Nonostante la crescita di contagi, gli ospedali restano vuoti di pazienti Covid e pieni di colonizzati dal virus asintomatici. Ha ancora senso dare i numeri giornalieri di quanti hanno il ‘raffreddore Covid’ o sono in ospedale per una colica renale con tampone positivo per Sars-CoV-2? Questi numeri non servono più a nessuno. Servono solo a creare ansia nelle persone e a credere sempre meno nell’efficacia dei vaccini. Siamo rimasti l’ultimo Paese europeo con più dell’80% di vaccinati con bollettino giornaliero e mascherine obbligatorie».

Il 13 aprile scorso il professor Massimo Galli, professore ordinario di Malattie Infettive nell’Università di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L.Sacco, aveva scritto su Twitter: «Negli ultimi 28 giorni in Italia abbiamo avuto 1.915.490 casi Covid 19 con 3.855 morti. In Francia sono stati rispettivamente 3.518.383 e 3.195, in Germania 5.284.133 con 6.232 morti. Spiegazione: da noi i casi reali che non vengono “contati” sono moltissimi, troppi».

