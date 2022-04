I due nuovi casi sono stati riscontrati in provincia di Genova, a Busalla dove, in totale, sono state registrate tre le positività da quando è iniziata l’emergenza

I positivi sono 100, due in più rispetto all’aggiornamento precedente: 60 per positività in Piemonte, 40 per positività in Liguria. Lo comunica l’Istituto Zooprofilattico

