Più di 4mila over 80 e over 60 ultravulnerabili hanno prenotato la quarta dose in 24 ore

«Sono 4186 i liguri over 80 e 291 gli ultravulnerabili nella fascia tra i 60 e i 79 anni che si sono prenotati in 24 ore per la ricevere la quarta dose, mentre le somministrazioni, sempre della quarta dose del vaccino anti Covid, nella giornata di oggi sono state 1.287. I numeri delle prenotazioni ci dicono che chi ha già ricevuto tre dosi non sta avendo difficoltà ad accogliere la quarta come elemento di protezione e questo è sicuramente di buon auspicio in un momento in cui il Covid circola ancora in maniera significativa anche se per fortuna, grazie proprio ai vaccini, ha aver perso gran parte della sua virulenza. I nuovi postivi di oggi sono infatti 2.501 ma il totale di casi positivi è sceso rispetto a ieri di 106 unità, con due ospedalizzati in meno e con 331 ricoverati negli ospedali liguri, di cui 12 in terapia intensiva”» Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale.



«I vaccinati con la terza dose – ha aggiunto il presidente Toti – sono invece 979.280, l’85,12% della popolazione che ha ricevuto la seconda dose da almeno 4 mesi. I vaccini somministrati in totale in Liguria sono invece 3 milioni 468.565, il 98 % del consegnato. Abbiamo una letteratura scientifica consolidata sul fatto che dopo un certo numero di mesi l’effetto di protezione del vaccino inizia a calare e per questo mi auguro che tutti rispondano sia per la terza dose, sia per la quarta nella fascia degli over 80 e degli immunodepressi».

