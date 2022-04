Escursionista cade e si ferisce. Portato in barella dai Vigili del fuoco

È stato trasportato “di peso” dei Vvf fino alla strada carrabile dove erano in attesa i soccorsi che lo avrebbero portato in ospedale

Quest’oggi, i Vigili del fuoco di Chiavari, hanno soccorso un escursionista tedesco che, percorrendo un sentiero in zona Villa Ginestra a Sestri Levante, è caduto procurandosi ferite a gomito e ginocchio. Impossibilitato a camminare, è stato stabilizzato sulla barella da soccorso in zona impervia fornita dal Soccorso Alpino presente in loco. Una volta condotto sulla strada carrabile è stato successivamente condotto all’ospedale di Lavagna per le cure del caso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...