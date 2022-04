Morto Massimo Rosciglioni, il trentanovenne travolto ieri da un suv

L’uomo, titolare di una ditta di termoidraulica, lascia la moglie e due figli

L’uomo, che abitava a Lavagna, era stato investito alle 16:30 in corso De Michiel a Chiavari. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Soccorso dal 118, era stato intubato e trasportato al San Martino in codice rosso dall’elicottero Grifo. Purtroppo non ce l’ha fatta: è morto ieri sera.

La Polizia locale di Chiavari ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Il guidatore del suv, sottoposto a test dell’alcol, è risultato sobrio. Il mezzo è stato sequestrato. Secondo una prima ricostruzione, Rosciglioni avrebbe attraversato la strada in prossimità di un furgone accostato per una consegna. Il guidatore del Suv se lo sarebbe visto sbucare, avrebbe frenato bruscamente, ma non sarebbe riuscito ad arrestare il veicolo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...