Code per lavori anche in A10 (3 km) e A26 (fino a 4 km)

La situazione alle 7:50

A7: coda di 7 km tra Busalla e Genova Bolzaneto per lavori.

A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso; coda di 3 km tra Genova Pra’ e Arenzano per lavori.

A26: coda di 4 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori; coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

