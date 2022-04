Sicurezza: la rabbia dei lavoratori ex Ilva, in strada in direzione della Prefettura

12 Aprile 2022

12 Aprile 2022 Oggi a Genova Alle 9 l’incontro con il prefetto Renato Franceschelli a cui i sindacati e le Rsu diranno del pericolo che ritengono di correre e delle risposte che mancano da Acciaierie d’Italia. In testa lo striscione rosso: “Non si può morire sul lavoro”. Qualche giorno fa, in stabilimento si è sfiorata la tragedia: si è spezzato un cavo e un coil di 10 tonnellate è caduto a terra dall’alto. I lavoratori sono ora in corteo sulla Strada Guido Rossa in direzione di piazza Savio, via Cornigliano, piazza Massena. Articolo in aggiornamento. Condividi: E-mail

