Meteo Arpal: nuvolosità medio alta e possibili nubi basse. Temperature in lieve aumento

Previsione per martedì 12 aprile 2022

Una saccatura in ingresso sul Mediterraneo occidentale interessa marginalmente la Liguria con nuvolosità medio-alta anche estesa e compatta specie a Ponente; possibili nubi basse su Centro-Ponente in mattinata per un flusso umido orientale

Temperature: stazionarie o in lieve aumento, a genova tra 9 e 17 gradi.

Umidità: su valori medi

Venti: rinforzi da ESE su Imperiese in rotazione da NE, deboli/moderati altrove

Mare: molto mosso su Imperiese per onda da Est, mosso altrove

Segnalazioni di Protezione Civile – vento forte.

Previsione per mercoledì 13 aprile 2022

La saccatura si isola sul Mediterraneo occidentale mentre sull’Europa centrale si va consolidando una struttura anticiclonica. Sulla Liguria in prevalenza soleggiato con transito di velature, più estese in mattinata e a Ponente

Temperature: in deciso aumento, specie le massime nell’interno

Umidità: su valori medio-bassi

Venti: moderati orientali a Ponente, brezze altrove; rotazione serale da NNE

Mare: mosso a Ponente, in calo a poco mosso a Levante con residua onda da SE

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

