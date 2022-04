Navigante cade in mare al largo di Voltri, recuperato dalla Capitaneria di Porto

L’uomo sarebbe finito in acqua mentre stava lavorando al parapetto della portacointainer Msc Rosaria, all’ancora al largo di Voltri. È stato trasportato al pronto soccorso del Villa Scassi per verificare le sue condizioni di salute

È successo ieri pomeriggio. La nave, una portacontainer panamax battente bandiera panamense, si trovava all’ancora al largo di Voltri. Immediato l’intervento della Capitaneria di Porto che ha recuperato il navigante, un indonesiano, e lo ha portato a terra, dove attendevano i soccorsi inviati dal 118. L’uomo è stato portato per dinamica dell’incidente e per controlli all’ospedale Villa Scassi, ma le sue condizioni erano buone: è stato, infatti, trasportato in codice verde.

La nave è ripartita senza il navigante e stamattina alle 9 si trovava già al largo di Tolone.

