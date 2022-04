Vento forte nella notte, a San Teodoro volano tavole di ponteggio

Per fortuna è successo nella notte quando in strada non c’era nessuno: le assi di metallo dei un’impalcatura sono volate in strada in via Faenza. Molti altri interventi in città a causa della forza del vento

Sono dovuti intervenire sia i Vigili del fuoco sia la Polizia locale, stanotte, in via Faenza, nel quartiere di San Teodoro, per i danni causati dal vento forte che ha spirato per poi placarsi solo alle prime luci dell’alba. I pompieri hanno dovuto mettere in sicurezza le assi di metallo rimaste pericolanti. Per fortuna non si registrano feriti, mentre i danni sono stati rilevati dalla Polizia locale.

In copertina: foto d’archivio

