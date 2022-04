Rsu e Fim Fiom Uilm danno appuntamento ai lavoratori, domani, in portineria per «comunicare le modalità delle iniziative di protesta»

Dopo l’incidente dell’altra notte, quando ha ceduto il cavo di una gru e un coil da 10 tonnellate è precipitato al suolo, i lavoratori dicono «Basta!”. Non aspettiamo le vittime sul lavoro!!!! Rsu ADI Genova proclama per lunedì 11 aprile 2022 uno sciopero di due ore dalle 8.00 alle 10.00 per i problemi di sicurezza nello stabilimento genovese».

