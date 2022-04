Lite con feriti in discoteca. Poi, ubriaco, sale in auto e sperona la porta del locale e due auto in sosta

10 Aprile 2022

10 Aprile 2022 Oggi a Genova L'”incidente” è successo poco prima delle 2 di stanotte via Piacenza, davanti alla discoteca “Mantra club”. Sono intervenuti la polizia di Stato e la Polizia locale. Prima c’era stata una lite con lesioni al termine della quale due persone sono finite al pronto soccorso. Al pronto soccorso del Galliera anche il guidatore dell’auto, soccorso in codice rosso per dinamica, poi derubricato in codice di media gravità Tutto è cominciato con una lite fuori dalla discoteca, in via Piacenza 48. Un uomo italiano di 39 anni, completamente ubriaco, ha avuto un alterco col personale del locale a causa del suo comportamento. È uscito dalla discoteca e ha preso la sua auto, quindi è partito e ha lanciato il veicolo contro alcune vetture posteggiate nella via e contro la porta della discoteca. Danneggiate sia le auto sia l’ingresso della discoteca. La Polizia di Stato è intervenuta per quanto riguarda la lite con i due feriti e il danneggiamento volontario mentre la Polizia locale ha rilevato l’incidente contestando all’uomo la guida in stato di ebbrezza. In copertina: foto d’archivio Condividi: E-mail

