Un altro gigante nell’ex mercato di corso Sardegna. La buona notizia è che è una libreria

Dopo Coop e MediaWorld un altro gruppo nazionale apre nella struttura recuperata inaccessibile ai piccoli commercianti genovesi per via dei costi. Questa volta si tratta però di un negozio di libri, il Mondadori Bookstore che promette di portare «Il meglio della propria offerta culturale e di intrattenimento»

Lunedì 11 aprile aprirà le porte a Genova un nuovo Mondadori Bookstore. La libreria arricchirà l’area dell’ex Mercato di Corso Sardegna situato nel cuore del quartiere di San Fruttuoso.

«Siamo molto felici di aprire un nuovo Mondadori Bookstore a Genova, una città in continua evoluzione, protagonista di un processo di rinnovamento molto importante. Con questa nuova libreria vogliamo essere parte attiva di questo innovativo progetto di riqualificazione e rispondere concretamente ai bisogni e agli interessi della comunità locale, confermando ancora una volta il ruolo sociale e di presidio culturale che i nostri store hanno sul territorio», ha dichiarato Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail.

Il nuovo spazio, esteso su una superficie di 200 metri quadri, proporrà ai visitatori un catalogo di oltre 10.000 titoli, presenti a scaffale tra narrativa, saggistica, varia, classici e fumetti con il nuovo format Just Comics. A questa ricca proposta editoriale si aggiunge anche un’area dedicata a bambini e ragazzi con libri e giocattoli.

Arricchisce l’offerta del Bookstore una selezione di prodotti di cartoleria

A disposizione dei lettori della nuova libreria anche tutti i servizi multicanale gratuiti di Mondadori Store: da Pick Up Point, che consente di ritirare gratuitamente presso il punto vendita un libro acquistato su Mondadoristore.it, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli, a Prenota e ritira, che consente di prenotare online per poi ritirare e acquistare in negozio, fino a Invia a casa, per ricevere a domicilio un prodotto ordinato in libreria.

Con questa apertura salgono a 7 i punti vendita Mondadori Store presenti sul territorio genovese, tra librerie dirette e in franchising. Il network è a fianco dei lettori con oltre 500 punti vendita diffusi in tutta Italia, dalle grandi città ai centri più piccoli, e con il sito di e-commerce Mondadoristore.it: al libro – al centro dell’offerta – affianca esperienze di intrattenimento, eventi e servizi multicanale, raggiungendo ogni anno oltre 20 milioni di clienti.

