Radura della Memoria, il Comune disciplina le attività permesse. Spettacoli comici no, talk show sì

Sì a eventi sportivi e culturali e assemblee di cittadini, no a iniziative politiche e commerciali

Nella “Radura della Memoria”, che ricorda le 43 vittime del Ponte Morandi, ci sarà mai una fiera con bancarelle e cartelli con gli sconti (è sacrosanto e ci sarebbe da ampliare la regola anche alle aree storicamente e architettonicamente più pregiate della città che, invece, ne sono spesso occupate), né uno spettacolo comico, né un’iniziativa politica, che sia parlamentare o extraparlamentare.

Lo stabilisce una determina dirigenziale della direzione Comunicazione ed eventi. «Ponderata la necessità di tutelare lo spazio commemorativo cui si ispira la “Radura della Memoria” – si legge nella delibera -, consentendo solo ed esclusivamente l’organizzazione e realizzazione di iniziative adeguati ed in sintonia con la natura e le caratteristiche di un luogo dedicato al ricordo di una tragedia che ha segnato profondamente persone e territorio genovesi e non solo». Ogni iniziativa dovrà essere preventivamente autorizzata dalla stessa Direzione che «ne verificherà la coerenza con la destinazione e le caratteristiche del luogo».

Nella determina si legge anche un elenco, esemplicativo e non esaustivo, degli eventi e si scopre con un po’ di sorpresa che, genericamente, i talk show e le manifestazioni musicali sono assemblati a manifestazioni teatrali, conferenze, mostre d’arte ed eventi sportivi o culturali. A “fare la differenza” saranno «i contenuti» che non dovranno essere «in contrasto con la natura del luogo». Inoltre gli organizzatori dovranno garantire «la salvaguardia e la cura dello stato dei luoghi ed, in particolare, dei 43 alberi che rappresentano le vittime del crollo del Ponte Morandi».

Saranno ammessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

⇒ manifestazioni musicali e teatrali;

⇒ letture;

⇒ conferenze;

⇒ talk show;

⇒ attività per bambini/studenti;

⇒ incontri e seminari;

⇒ mostre d’arte varie;

⇒ eventi sportivi/culturali;

⇒ assemblee pubbliche di cittadini;



Non saranno ammessi

⇒ spettacoli comici;

⇒ performance e/o conferenze lesive della memoria e/o offensive nei confronti di chiunque;

⇒ iniziative organizzate sotto l’egida di partiti politici e/o movimenti politici extraparlamentari e/o

sindacati;

⇒ iniziative di tipo commerciale;

⇒ esposizione di simboli politici;



L’area non è carrabile e non è consentita. L’installazione di qualsiasi struttura, salvo casi eccezionali

autorizzati dall’Amministrazione Civica.

