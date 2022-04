Due nuovi casi, uno in Piemonte, uno in Liguria. Salgono a 90 le positività accertate nella “zona di protezione II”: 56 per ritrovamenti di carcasse infette in Piemonte e 34 in Liguria

I positivi sono 90, lo comunica l’Istituto Zooprofilattico. Un caso è stato riscontrato in provincia di Alessandria, a Voltaggio (nono in quel comune da quando è iniziata l’emergenza). Il secondo ritrovamento è avvenuto in provincia di Genova a Ronco Scrivia (settimo).

