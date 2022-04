La situazione alle 9:20 dopo il ribaltamento dell’autoarticolato

A7: coda di 2 km tra Ronco Scrivia e Busalla per lavori.

A10: coda di 13 km tra Celle Ligure e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Celle Ligure; coda di 4 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori.

A12: coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori.

A26: coda di 1 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori.





