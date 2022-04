Si ribalta autoarticolato: 9 km di coda in A10. In A26 8 km di coda per lavori

7 Aprile 2022

7 Aprile 2022 In evidenza A10: coda di 9 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. Coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori Alle ore 5:30 circa, sull’autostrada A10 Genova–Savona, nel tratto compreso tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione Genova, al km 15,3 è avvenuto un incidente autonomo di un mezzo pesante che ribaltandosi ha disperso gasolio.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia e si registrano 9 km di coda in direzione Genova. In alternativa, agli utenti diretti verso Genova si consiglia di uscire a Varazze, percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in autostrada a Genova Pra’. In A26 coda di 8 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori Articolo in aggiornamento Condividi: E-mail

