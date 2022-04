Rete di Donne per la Politica: stare insieme per la pace

Appuntamento giovedì 14 aprile alle ore 17:30 presso RainbowLab in vico Gibello 17 r

«Il 14 aprile vorremo parlare di pace, guerra e paura – dicono alla Rete di Donne per la Politica -. Ma non vogliamo fare altre analisi: ci interessa stare insieme, condividere il sentimento di incertezza, le emozioni, le paure che in questi due anni ci hanno abitato e che abbiamo vissuto in isolamento. Vorremmo dialogare senza tifoserie o l’obbligo di schierarci».



La Rete ricorda l’obbligo di mascherina e greenpass

Inoltre, considerato il limite di posti. è necessaria la prenotazione da effettuarsi tramite il link sottoindicato.

https://docs.google.com/forms/d/1r7RzbHvFCRserG3YgEXiRk2qGesclG2Suh1_4wNz0Gc/edit

