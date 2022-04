Oca in autostrada, recuperata e salvata dalle Guardie eco zoofile Enpa in A10

La segnalazione è arrivata dal gruppo “Viabilità Genova” di Fb ed è stato notato da un volontario Enpa, Ivan Salvador, che al momento non poteva intervenire. Per questo ha allertato due guardie: Camilla Ravelli e Gianlorenzo Termanini

L’animale è stato notato all’imbocco di un tunnel direzione Ventimiglia. Camilla Ravelli e Gianlorenzo Termanini (nella foto a sinistra), appena venuti a conoscenza della situazione, hanno chiamato Polizia stradale e Autostradale per l’Italia per aver un sopporto e lavorare in sicurezza. Pare che l’animale fosse lì da una settimana.

Le due guardie zoofile Enpa, non senza fatica (il volatile era poco collaborativo), grazie alla collaborazione di tutti, sono riusciti a recuperare l’animale e a metterlo in salvo. Ora dovranno capire se appartiene a qualcuno.

