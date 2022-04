Traffico bloccato in A26 tra bivio della A10 e Masone. Aggiornamento ore 10: 9 km di coda

Aggiornamento ore 10: coda di 6 km tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per veicolo in avaria; coda di 9 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per veicolo in avaria

Poco prima delle ore 10 sull’ autostrada A26 Genova-Gravellona Toce nel tratto compreso tra il bivio con l’A10 e Masone in direzione Nord, è stato rimosso il mezzo pesante fermo in avaria, all’altezza del km 9 all’interno di un’area di cantiere.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

A7: coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A10: traffico Rallentato tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso; coda di 3 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori.

A12: coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori

