GenovaVa in bici, 9 fine settimana per divertirsi in bici e imparare a guidarla in sicurezza

Da oggi 2 aprile al 5 giugno, la bicicletta sarà protagonista di un evento itinerante organizzato dal Comune che coinvolgerà tutto il territorio cittadino. GenoVa in BICI, questo il nome dell’iniziativa rivolta a bambini e adulti, sarà un’occasione per divertirsi con due tipologie di attività: la mountain-bike e la guida sicura in bici

Circa 60 chilometri di piste ciclabili già realizzate e altre in fase di realizzazione. Negli ultimi tre anni, complice la pandemia, il numero delle biciclette in circolazione è considerevolmente aumentato e cresce anche il numero dei cittadini che utilizza le due ruote a pedali come mezzo di trasporto urbano, contribuendo così a caratterizzare Genova come città attenta alla mobilità sostenibile.

Per 9 week end e sotto la supervisione degli istruttori di Zena Trail Builders, ibambini e gli adulti che vorranno cimentarsi con la mountain-bike avranno a disposizione un mini-circuito con pedane, ostacoli, “cinesini” e potranno apprendere i rudimenti di base di questo sport. Sarà possibile prenotare la propria prova direttamente allo stand dell’evento, con bici e casco gratuiti.

Nell’ottica della mobilità sostenibile, grazie alla presenza di due autoscuole, ci sarà la possibilità di imparare a guidare la bici, in modo responsabile. Verrà allestito un percorso urbano simulato, con semafori, cartelli stradali, attraversamenti pedonali e tutto quanto serva ad apprendere i concetti fondamentali nel guidare una bici nel traffico urbano

GenoVa IN BICI ha preso il via proprio oggi, dalle 10.30, in piazza Carcamento, dove bambini e adulti hanno pedalato insieme a Gaia Ravaioli, campionessa mondiale di mountain bike specialità endurance, e al biker Dario Cherchi, sotto l’occhio attento del presidente regionale della Federazione ciclistica Sandro Tuvo.

Ecco tutti gli appuntamenti:

2 – 3 aprile -piazza Caricamento (Municipio Centro Est)

9 – 10 aprile – giardini Cavagnaro (Municipio Media Valbisagno)

23 – 24 aprile -piazza Pallavicini (Municipio Valpolcevera)

30 aprile – 1° maggio – largo Calasetta (Municipio Ponente)

7 – 8 maggio – largo Gozzano (Municipio Centro Ovest)

14 – 15 maggio – piazzale Carristi d’Italia (Municipio Levante)

21 – 22 maggio – piazza dei Micone (Municipio Medio Ponente)

28 – 29 maggio – piazza Romagnosi (Municipio Bassa Valbisagno)

4 – 5 giugno – piazza Rossetti (Municipio Medio Ponente)

Tutte le info su https://www.visitgenoa.it/evento/genova-bici-la-guida-sicura-e-la-mountain-bike

Mi piace: Mi piace Caricamento...