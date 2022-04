Anziano scappa da Rsa di via Cornigliano. Riportato a casa dalla Polizia locale, si arma di coltello

Il settantenne è riuscito ad uscire e ad arrivare in via Bobbio dove gli agenti lo hanno trovato. Quando lo hanno riportato a casa e ha saputo che sarebbe stato condotto l’indomani nel luogo dove è ricoverato, ha afferrato il coltello. Un’altra volta il dramma delle malattie neurologiche e mentali che colpiscono soprattutto gli anziani si sarebbe potuto trasformare in una tragedia

Il settantenne, ricoverato a causa dei problemi mentali, si era allontanato da una residenza sanitaria per anziani in via Cornigliano. Quando gli operatori si sono accorti della sua scomparsa, hanno segnalato la cosa al 112. L’uomo è stato ritrovato in via Bobbio da una pattuglia del servizio serale dell’Unità territoriale Valbisagno (distretto 4) e, vista l’ora, riportato a casa, dai suoi familiari, nell’attesa di condurlo, l’indomani, di nuovo presso la Rsa. Ma quando gli è stato comunicato che non sarebbe rimasto a casa ha afferrato un grosso coltello da cucina.

Sono dovuti intervenire gli specialisti dei trattamenti sanitari obbligatori del reparto Pronto Intervento della Polizia locale e la guardia medica, che ha effettivamente proposto il Tso. L’anziano ha accolto gli operatori sempre col coltello in mano, ma senza brandirlo né contro le Divise né contro il medico. Gli agenti sono riusciti a disarmarlo senza che si facesse male lui o facesse male ad altri. L’uomo è stato portato all’ospedale San Martino per le cure psichiatriche.

