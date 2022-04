Roberto Bolle and Friends. Il Gala dell’ “Étoile dei due Mondi” al Nervi Music Ballet Festival 2022

A Villa Grimaldi Fassio biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro Carlo Felice di Genova e online su Vivaticket e Ticketone a partire da oggi alle 15:00

In vista della presentazione del Nervi Music Ballet Festival 2022 il Comune di Genova e il Teatro Carlo Felice sono lieti di anticipare la programmazione del Gala Roberto Bolle and Friends – prodotto da Artedanza srl – prevista all’interno del cartellone, mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 21.15 sul palco di Villa Grimaldi Fassio, nella splendida cornice open air dei Parchi di Nervi, a Genova. C’è ancora riserbo sul cast e sul programma dello spettacolo di quella che è stata definita “l’Étoile dei due Mondi”, un Gala cult che è ormai un evento atteso, per il quale si radunano alcune delle più brillanti stelle della danza internazionale.

«La partecipazione di Roberto Bolle e dei prestigiosi ospiti del Gala Roberto Bolle and Friends al Nervi Music Ballet Festival 2022 impreziosisce la programmazione di una manifestazione storica, esaltando il significato del Festival – commenta l’assessore alle Politiche culturali del Comune di Genova Barbara Grosso. La città di Genova è entusiasta di accogliere il grande danzatore, dopo i trionfi televisivi e il successo internazionale riscosso all’Expo di Dubai, di cui ha parlato tutto il mondo».

«Il Teatro Carlo Felice è particolarmente attento e sensibile alle manifestazioni della creatività contemporanea in ambito coreutico, oltre che musicale e teatrale, di più alto livello – afferma il Sovrintendente Claudio Orazi. Siamo onorati di poter ospitare sul palco del Nervi Music Ballet Festival 2022 il Gala Roberto Bolle & Friends, la cui spettacolare carriera, di questo talento, è manifestazione eloquente, di portata planetaria. Il Nervi Music Ballet Festival che ci accingiamo a presentare sarà quindi ispirato a tale forma di genio, genuino e indomito: una manifestazione dedicata ai cultori della grande tradizione del balletto classico e contemporaneo, una vetrina del talento coreutico espresso dai ballerini, danzatori e coreografi di ogni latitudine».

I biglietti per l’evento sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Carlo Felice di Genova, e online su Vivaticket e su Ticketone venerdì 1º aprile alle ore 15.00.

Per info: www.nervimusicballetfestival.it

