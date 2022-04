Auto in fiamme in A26 dopo il bivio dell’A10. Code anche per lavori al bivio con la A7

1 Aprile 2022

1 Aprile 2022 viabilità Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e, inviate dal 118, l’auto medica della Cri Golf5 e l’ambulanza della Croce Verde di Mele In A26 coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone. Coda di 3 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12:30. In A10: coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. Articolo in aggiornamento Condividi: E-mail

