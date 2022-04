Bonus facciate ed ecobonus, Confapi: «Rischio fermo cantieri a Genova»

L’associazione: «Sia la Cassa Depositi e Prestiti sia Bancoposte non hanno ancora riaperto la possibilità alle Imprese di cedere il credito, mentre le banche pongono sempre maggiori problemi nell’accettare i crediti»

«Non è un mistero che le Imprese di Costruzioni genovesi vivono un momento di grande difficoltà. La causa? La mancanza di liquidità causata dalle difficoltà di cessione del credito per il Bonus facciate del 90% e per l’Ecobonus del 110% – dicono alla Confapi -. Un gravissimo problema, perché se le difficoltà perdureranno, si verificherà una crisi tale che metterà a rischio sia la chiusura dei cantieri avviati grazie ai bonus, sia l’avvio dei cantieri che dovrebbero derivare dalle numerose risorse che sono state previste per Genova con il PNRR».

Lunedì ci sarà un incontro con la stampa organizzato da Confapi Industria Liguria. A spiegare la situazione sarà Fortunato Capogreco, presidente di ANIEM Liguria, l’Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese Edili.

«Hanno dato l’adesione Parlamentari e politici eletti sul territorio genovese, che potranno così diventare parte attiva nel promuovere azioni a tutela delle imprese e a salvaguardia del nostro territorio, anche presenziando a questo incontro – spiegano all’associazione -. Durante l’incontro saranno valutate le possibili azioni da mettere in atto nei confronti del Governo per risolvere questa grande difficoltà del settore».

