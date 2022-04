Parte l’estate delle crociere Msc. Per la Liguria passerà un milione di viaggiatori

MSC Splendida domani sarà la prima nave a salpare per la programmazione estiva nel Mediterraneo. La compagnia: «Estate da record: per la prima volta ben 6 navi MSC salperanno per tutta l’estate da Genova, mentre 12 navi arriveranno in città almeno una volta nel corso del 2022»

Domani MSC Splendida darà il via all’estate delle crociere da Genova, partendo per prima per la programmazione della bella stagione nel Mediterraneo occidentale. Una stagione che vedrà numeri record per MSC Crociere non solo a Genova e in Liguria, ma anche in tutto il mondo grazie allo schieramento dell’intera flotta di 19 navi che solcheranno tutti i mari del mondo.

La Compagnia sarà in grado di proporre questa vasta offerta di crociere in piena sicurezza per gli ospiti, l’equipaggio a bordo e per le popolazioni locali dei territori coinvolti, grazie al protocollo MSC messo a punto nel 2020 che continuerà ad essere previsto anche per la stagione estiva. Le misure a bordo e a terra saranno allentate o irrigidite a seconda della situazione nei territori in cui le navi faranno scalo in modo da continuare a garantire la sicurezza di tutti. Al momento, per la prima volta dopo la ripartenza nel 2020, per le crociere in Mediterraneo, MSC Crociere ha reso di nuovo disponibili le escursioni libere, dando quindi la possibilità a tutti di poter scendere dalla nave anche in autonomia.

“Poter contare su uno schieramento di 19 navi è per MSC Crociere un vero e proprio record, perché prima della pandemia non erano ancora entrate in flotta MSC Seashore e MSC Virtuosa, battezzate entrambe a novembre 2021” afferma Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere. “Quindi non avevamo mai avuto un’offerta di crociere così ricca a livello globale e, in questo contesto, Genova continua a giocare un ruolo strategico, confermandosi l’home port della Compagnia: per la prima volta ben 6 navi infatti salperanno per tutta l’estate da Genova, inoltre saranno addirittura 12 le navi – sulle 19 della flotta – che toccheranno questa città almeno una volta nel corso del 2022. Il tutto nella più assoluta sicurezza grazie a un protocollo che ha fatto scuola nel mondo”.

Genova continuerà quindi ad essere per MSC Crociere il primo porto al mondo in termini di numero di toccate e movimentazione, tornando ad avvicinarsi ai numeri record registrati nel 2019: la previsione è infatti di movimentare 820.000 crocieristi attraverso 245 scali durante tutto il 2022.

Considerando i porti liguri di Genova e La Spezia, MSC Crociere quest’anno arriverà a circa 1 milione di crocieristi movimentati grazie a 290 scali complessivi, con una conseguente ricaduta economica rilevante sia in alta che in bassa stagione. Le due città da un lato diventeranno destinazioni turistiche per chi inizia e finisce la crociera da altri porti, dall’altro saranno mete di visite di uno o più giorni per chi invece le sceglie per partire in crociera, abbinando una vacanza di qualche giorno per scoprire i luoghi più suggestivi prima di salpare a bordo o al termine della crociera.

“La crociera nel Mediterraneo occidentale è ormai un classico per gli italiani, che continuano a sceglierla per via dei numerosi luoghi che è possibile raggiungere in un unico viaggio. Inoltre per molti ospiti, la vera destinazione della crociera è la nave stessa, dove è possibile vivere pienamente l’esperienza di una vacanza indimenticabile, con attività disponibili 24 ore su 24, a scelta tra innumerevoli spettacoli, attività di intrattenimento, coinvolgenti programmi per bambini e famiglie, il magnifico centro benessere, i numerosi spazi per il fitness e per l’attività sportiva, oltre alla vasta offerta gastronomica internazionale” prosegue Massa.

Ognuna delle sei navi che faranno regolarmente base a Genova per tutta l’estate proporrà un itinerario differente in modo da accontentare tutte le esigenze:

MSC Splendida offrirà per tutta l’estate crociere settimanali da Genova alla scoperta di Marsiglia, Siracusa, Taranto e Civitavecchia.

MSC Meraviglia partirà ogni settimana da Genova per La Spezia, Civitavecchia, Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes.

MSC Opera partirà settimanalmente da Genova verso Palermo, Marsiglia, Barcellona, Tunisi e Napoli.

MSC Seaview offrirà da Genova itinerari settimanali verso Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia.

MSC Seaside salperàda Genova ogni settimana alla volta di Civitavecchia, Palermo, Ibiza e Valencia e Marsiglia.

MSC Orchestra offrirà crociere di 5, 6 e 11 notti. Partiranno sempre da Genova verso Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, quelle più lunghe si spingeranno fino a Lisbona con tappe anche a Malaga, Cadice, Alicante, Menorca e Olbia.

