Incidente in via Mosso nella notte. Auto prende in pieno il palo della luce

31 Marzo 2022

31 Marzo 2022 Cronaca È successo alle 23:45 proprio davanti al pronto soccorso del San Martino dove il guidatore, soccorso dal 118, è stato trasportato in codice di media gravità con un trauma toracico Francesco Bertazzo, che ha scattato la fotografia che vedete in copertina, riferisce che la vettura, di colore bianco, ha centrato il palo in pieno e che questo è arrivato fino a metà cofano. Sul posto la Polizia penitenziaria, che evidentemente passava di lì e si è fermata a prestare soccorso e la Polizia locale per i rilievi dell’incidente e ricostruirne la dinamica. Condividi: E-mail

