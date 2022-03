Ferisce con un coltello un conoscente. Denunciato dai CC per lesioni personali

L’uomo, all’interno della sua abitazione, dopo una lite scaturita a seguito di futili motivi, ha colpito al volto e alla gola, con un coltello da cucina, un 35enne

Immediatamente soccorso dai sanitari, è stato trasportato all’ospedale San Martino di Genova, dove, veniva ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita. È successi a Rapallo

A Rapallo, a seguito di accertamenti, i carabinieri della locale stazione, supportati dal personale dell’aliquota operativa della Compagnia di Santa Margherita Ligure denunciavano per lesioni personali aggravate un 25enne del posto, gravato da pregiudizi di polizia.

