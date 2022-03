Seconda auto ribaltata in poche ore, stanotte, in corso Europa

In via Adamoli, stamattina, incidente con fuga, a piedi, di uno dei coinvolti, poi rintracciato dalla Polizia locale

Stanotte, poco dopo le 3, a poche ore dal ribaltamento di un veicolo avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, un altro mezzo ha capottato, stanotte, in direzione levante. Sul posto i soccorsi inviati dal 118 per soccorrere il ferito, trasportato al San Martino, e la Polizia locale del turno notturno e del reparto Pronto Intervento. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per rivoltare il veicolo da rimuovere.

Stamattina, invece, si è verificato un tamponamento in via Adamoli. Il guidatore di un’auto avrebbe tentato di infilarsi col suo mezzo tra altri due veicoli fermi al semaforo.andando a collidere con entrambi . Ha quindi abbandonato il mezzo, scappando a piedi. È stato rintracciato dalla Polizia locale.

