Piazza Cavour: auto frena al semaforo, tamponata da gazzella dei CC in sirena

Il guidatore ha inchiodato davanti al semaforo che stava diventando rosso, forse per “eccesso di zelo” visto che stava sopraggiungendo il mezzo dei Carabinieri che non ha potuto evitare il veicolo

Sul posto sono arrivate altre “gazzelle” e i soccorsi inviati dal 118, oltre alla Polizia locale per i rilievi e ricostruire le cause dell’incidente. Soccorso un carabiniere che viaggiava sul mezzo di servizio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23. La strada è rimasta chiusa per qualche decina di minuti per i soccorsi e per i rilievi.

