Ladri trasfertisti bloccati dalla Polizia mentre escono da una casa di corso Torino

La Squadra Mobile di Genova, mercoledì scorso, ha arrestato tre uomini per furto aggravato in abitazione, in concorso tra loro



I tre ladri, tutti “trasfertisti” provenienti dalla Campania, sono stati colti in flagranza di reato dai poliziotti della Sezione Reati contro il Patrimonio mentre uscivano da un portone di c.so Torino con addosso la refurtiva appena prelevata da un appartamento dello stabile. Grazie ad alcuni documenti rinvenuti in mezzo agli oggetti rubati è stato possibile risalire al legittimo proprietario che, immediatamente sopraggiunto, ha effettivamente trovato la casa a soqquadro ma è anche tornato immediatamente in possesso dei monili poco prima trafugati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...