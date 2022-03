Chiede offerte per volontariato, ma è un truffatore. Denunciato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha denunciato in via Volta un 41enne per tentata truffa

Ieri mattina è giunta al NUE 112, la segnalazione di un uomo che stazionava davanti all’ingressodel CUP dell’Ospedale Galliera e che, con dei volantini in mano, chiedeva offerte per un’associazione di volontariato che opera negli ospedali. Si è imbattuto però in una cittadina che in passato ha realmente prestato attività di volontariato presso tale associazione e che gli ha contestato che non rientra nelle attività quella di chiedere donazioni all’esterno degli ospedali. A tale affermazione, l’uomo, ha zittito la donna strappandole con un gesto repentino il volantino precedentemente dato, per poi allontanarsi.

Gli operatori della Volante del Commissariato Centro hanno intercettato facilmente il soggetto ancora presente sul posto e lui, alla vista della Volante, ha tentato di allontanarsi frettolosamente dall’ingresso del CUP in cui stazionava e ha tentato anche di occultare all’interno del proprio borsello i volantini che teneva tra le mani nei quali era esplicita la richiesta di denaro.

A carico dell’uomo sono emersi molteplici precedenti penali, molti dei quali inerenti truffe eseguite con lo stesso sistema e divieti di ritorno in molti comuni italiani.

Ieri, oltre alla denuncia in stato di libertà per il reato di tentata truffa, gli è stato notificato anche il foglio di via obbligatorio dal Comune di Genova.

