Anche Unige aderisce allo sciopero globale per il clima

Il corteo dei manifestanti partirà da piazza Principe e si fermerà davanti alla sede del rettorato, in via Balbi 5, intorno alle 10:15

L’Università di Genova aderisce allo sciopero globale per il clima indetto per il 25 marzo, condividendone i principi e le finalità.

La prorettrice alla sostenibilità dell’Università di Genova, prof.ssa Adriana Del Borghi, e la delegata per i cambiamenti climatici della RUS – Rete universitaria per lo sviluppo sostenibile, prof.ssa Michela Gallo, consegneranno simbolicamente ai manifestanti del movimento Fridays for Future Genova il documento relativo alla Strategia Climatica di UniGe già approvata dal Consiglio di Amministrazione.

