Nuovi disagi per gli automobilisti che transitano sull’autostrada diretta nel ponente ligure

La situazione in A10 alle 9 di stamattina: coda di 5 km tra bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori; coda tra Varazze e Arenzano per lavori; traffico rallentato tra Bivio A10/A26 Trafori e Varazze per lavori; coda di 1 km tra Celle Ligure e Varazze per lavori

