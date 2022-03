Feste di Pasqua ed Euroflora, Giampedrone: «Stop dei cantieri o esenzione del pedaggio»

L’assessore alle infrastrutture lo ha annunciato oggi in consiglio regionale: «Massima disponibilità ad informare il Consiglio sulle caratteristiche dei cantieri sulla base del materiale ottenuto dai concessionari»

Le code sono quotidiane sulle autostrade della Liguria. Oggi, in consiglio regionale, l’’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha assicurato la massima disponibilità ad informare il Consiglio sulle caratteristiche dei cantieri sulla base del materiale ottenuto dai concessionari. L’assessore ha annunciato una lunga pausa dei lavori in vista delle festività pasquali e di Euroflora e, in caso contrario, l’assessore ha annunciato di avere chiesto al ministero esenzioni del pedaggio in tutte le tratte autostradali interessate.

