Accordo Comune-Lions: i Club italiani regaleranno alberi alla città

Il progetto fa parte di iniziative nazionali dei Lions Club italiani dedicate alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente

Firmato il protocollo tra Comune di Genova e Lions Acqua per la Vita MD 108 ETS per rinnovare il patrimonio arboreo urbano ed extraurbano.

Questa mattina, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua e del convegno “Genova per l’Ambiente: Dall’Acqua alla Terra” tenutosi nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il Comune di Genova e l’Associazione Lions Acqua per la Vita hanno ufficialmente sancito l’avvio di un progetto che vede protagonista l’ambiente: la sottoscrizione di un protocollo d’intesa fra i due enti per piantare alberi, donati dai Lions Clubs genovesi, in diverse zone della città.

La salvaguardia dell’ambiente è infatti una delle grandi missioni del Lions Clubs International, per questo l’Associazione Lions Acqua per la Vita MD108ETS, fondata a Genova nel 2004, ha deciso fin dai suoi albori di rivolgere la propria attenzione al settore acqua, alla tutela ambiente e allo sviluppo sostenibile.

Nello specifico, l’accordo stipulato oggi tra Comune di Genova e l’Associazione Lions Acqua per la Vita prevede la donazione e la piantumazione di piante per il rinnovo del patrimonio arboreo urbano ed extraurbano del capoluogo ligure. Il tutto nel rispetto delle buone pratiche selvicolturali e del vigente piano di assestamento forestale, nonché per il consolidamento del suolo nel caso in cui sussistano dissesti idrogeologici e per l’avvio di un progetto sperimentale in modo da dotare di acqua le zone destinate a pascolo.

«A nome della nostra Amministrazione, e personalmente, desidero esprimere i più sinceri ringraziamenti ai Lions Club di Genova per avere proposto una iniziativa così importante – dichiara il vicesindaco Massimo Nicolò –. La sensibilità verso il proprio territorio dev’essere un punto fermo di ciascuno di noi e questa collaborazione dedicata all’ambiente e alla città si aggiunge ad altre azioni di grande valore avviate sinora. La firma di questo accordo consolida ulteriormente un rapporto prezioso, fatto di ottimi propositi e tanta concretezza: elementi che consentono di guardare con sempre più fiducia ad un futuro migliore per tutti».

«Nella duplice veste di Lions e di rappresentante delle istituzioni sono fiero ed orgoglioso della firma di questo protocollo d’intesa tra il Comune di Genova e l’Associazione Lions Acqua Per La Vita – commenta il consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino –. Questo accordo ha lo scopo di portare avanti in sinergia iniziative e progetti a tutela dell’ambiente e per la mitigazione del dissesto idrogeologico La fattiva collaborazione tra l’amministrazione comunale e il mondo dell’associazionismo è fondamentale in una visione di società partecipata e responsabile».

«Questo progetto – spiega Yvette Pillon, governatore del Distretto Lions 108IA2 – rientra in un periodo dedicato al tema “ambiente”. Nel mese compreso tra la Giornata mondiale dell’Acqua (22 marzo) e la Giornata mondiale della Terra (22 aprile), infatti, i Lions italiani hanno programmato molte iniziative dedicate all’ambiente. Tra queste rientra la firma del protocollo in questione, finalizzato alla donazione di alberi al Comune di Genova con lo scopo di provvedere alla conservazione del suolo e al ripristino del patrimonio boschivo cittadino».

Le modalità di donazione e le zone interessate saranno rese note a breve. All’evento di questa mattina, moderato dal consigliere comunale delegato per la Protezione Civile Sergio Gambino, sono intervenuti il vicesindaco Massimo Nicolò, il governatore del Distretto Lions 108 IA2 Yvette Pillon, il delegato e vice presidente di Lions Acqua per la Vita MD108 ETS Pio Visconti, il responsabile del Settore Aree Verdi di Aster Spa Giorgio Costa, il responsabile del Settore Verde Pubblico del Comune di Genova Giorgio Grassano, il segretario generale PEFC Italia Antonio Brunori ed il PDG Lions e presidente emerito di Lions Acqua per la Vita Piero Manuelli.

