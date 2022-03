Dice di essere l’operatore della banca e riesce a farsi versare 5mila euro. Denunciato

I militari dell’Arma hanno indagato dopo la denuncia della trentenne che è stata truffata e sono riusciti a risalire a un 25enne incensurato

Al termine di indagini scaturiti da una denuncia sporta da una 30 enne di Genova, i carabinieri di Genova – San Martino denunciavano in stato di libertà per truffa a mezzo internet un 25 enne campano incensurato. Il predetto, qualificatosi come operatore di una banca, mediante vari artifizi e raggiri riusciva a farsi accreditare 5.000 euro su una carta post-pay a lui intestata.

