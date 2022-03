Tenta di rubare collanina in discoteca, ma il proprietario gliela strappa e le guardie chiamano la Polizia

È successo al Mako di corso Italia alle 3:50 di questa mattina. È arrivata una volante. Gli agenti, grazie alla descrizione del personale del locale, è riuscita a individuare il ladro, un trentaduenne

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato questa notte un 32enne per tentato furto con strappo.

Il giovane, all’interno della discoteca Makò di corso Italia, si è avvicinato ad un 20enne ed approfittando della confusione gli ha strappato dal collo la collina d’oro.

La vittima però sentendosi afferrare si è immediatamente accorta del furto riuscendo così a riappropriarsi del monile.

Gli addetti alla sicurezza del locale, allertati immediatamente, sono riusciti a vedere l’autore del gesto uscire dalla discoteca ed hanno così chiamato la Polizia fornendo una descrizione dettagliata del fuggitivo.

Gli agenti di una volante dell’UPGSP, grazie all’aiuto del personale del Makò, sono riusciti così a rintracciare il ladro che stava facendo perdere le sue tracce in corso Italia.

Il 32enne, trovato anche in possesso di una tessera sanitaria intestata ad una giovane genovese e di una tessera “Virgin Active” intestata ad un altro soggetto, è stato denunciato anche per ricettazione.

