Sorpresa a dormire su una barca altrui al Porto Antico, aggredisce gli agenti

È successo ieri mattina poco dopo le 9:30 su una delle imbarcazioni ormeggiate alla via al mare Fabrizio De André. La donna era ubriaca. È stata denunciata dalla Polizia



La Polizia di Stato di Genova ha denunciato ieri mattina una 35enne per violazioni di domicilio.

La donna, senza fissa dimora ed in stato di ubriachezza, è stata sorpresa, dai proprietari di una barca ormeggiata nel molo in via al mare Fabrizio De André, a dormire a bordo.

All’arrivo degli agenti dell’UPGS la donna si è rifiutata di scendere e non contenta ha cercato di colpirli con calci e pugni

Nonostante ciò gli operatori sono riusciti a calmarla per poi denunciarla, oltre che per violazione di domicilio, anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...