Liberato, l’animale ha potuto riconquistare subito la libertà visto che non era ferito e non aveva bisogno di cure

Questa mattina i Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Leivi, in via Miramare, per soccorrere un capriolo incastrato con i palchi in alcune reti da olive.

