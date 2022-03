I no vax imbrattano parco della Rimembranza alla Spezia. Toti: «Scritte vergognose e gravissime»

Il parco sarà inaugurato oggi. Il presidente della Regione: «Le scritte si cancellano l’entusiasmo e la gratitudine per i cittadini che hanno lavorato a questo progetto no»

«Le scritte che questa mattina sono state trovate alla Spezia all’ingresso del Parco della Rimembranza sono vergognose e gravissime. A poche ore dall’inaugurazione di un Parco che dopo anni viene restituito alla città, ecco come i no vax lo hanno imbrattato. È una vergogna a cui non ci piegheremo e a cui non si piegheranno nemmeno i cittadini e infatti oggi saremo lì per una grande festa». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti commenta, anche sui social il grave episodio accaduto nella notte davanti al Parco della Rimembranza, che proprio questo pomeriggio, alle 16, con l’inaugurazione a cui lo stesso presidente Toti parteciperà, sarà restituito alla città dopo i lavori di riqualificazione.

«Vi sbagliate di grosso – prosegue Toti – se pensate di fermarci, oggi, insieme al sindaco Pierluigi Peracchini, restituiremo alla città della Spezia questo luogo di memoria, sperando che i responsabili vengano individuati al più presto».

