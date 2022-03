Meteo Arpal: torna il sole oggi e nei prossimi giorni. Raffiche di vento fino a 100 km/h

Previsione per sabato 19 marzo 2022

Il colmamento della depressione sul Nord Africa favorisce una rasserenamento sulla regione: al mattino ancora velature, più consistenti a Ponente; al pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso; in serata nuovi passaggi di nubi alte

Temperature: in calo. A Genova tra 10 e 16 gradi.

Umidità: su valori bassi

Venti: settentrionali tra forti e di burrasca, in attenuazione da metà giornata

Mare: da molto mosso a mosso a Ponente, mosso, stirato sottocosta a Levante

Segnalazioni di Protezione Civile – venti settentrionali di burrasca sui versanti marittimi, forti sui versanti padani, con locali raffiche fino a 80/100 km/h

Previsione per domenica 20 marzo 2022

Fino a metà giornata cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di sottili velature; tra il pomeriggio e la sera poco o irregolarmente nuvoloso per passaggi di nubi nei medi livelli, specialmente a Ponente, in un contesto comunque asciutto

Temperature: in lieve calo

Umidità: su valori medio-bassi

Venti: settentrionali fino a forti sul Ponente, moderati sul Centro-Levante

Mare: mosso a Ponente, in calo da mosso a poco mosso sul Centro-Levante

Segnalazioni di Protezione Civile – venti forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente

Tendenza

