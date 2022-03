Al mattino a processo per direttissima e al pomeriggio sull’autobus senza green pass e con la droga in tasca

Denunciato dalla Polizia di Stato alle 18:15 a Sestri Ponente

Ieri pomeriggio i poliziotti del Commissariato Sestri Ponente, impegnati nei servizi di controllo e prevenzione a bordo dei bus Amt, hanno denunciato un 23enne trovato in possesso di 30 grammi di cannabis. L’uomo, risultato peraltro sprovvisto di Green Pass rafforzato, era stato arrestato giovedì scorso per lo stesso reato e sottoposto alla misura dell’obbligo di firma dal Tribunale di Genova dopo il giudizio per direttissima celebrato solo poche ora prima.

