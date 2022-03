Controlli nella movida con il cane antidroga, i carabinieri arrestano due pusher

Nei guai un ventenne straniero e un trentenne italiano. Controllate 200 persone. Tre giovani segnalati alla Prefettura come utilizzatori di stupefacenti

Nel centro storico, tra le ore 22 e le ore 03 di questa notte, i carabinieri della Compagnia Genova – Centro, supportati dai militari delle stazioni di San Teodoro e Scali e Carignano, insieme a quelli dell’aliquota operativa e all’unità cinofila di Villanova d’Albenga, hanno controllato la zona della Movida del centro storico.

Nel corso dell’attività i carabinieri notavano un cittadino straniero che, alla vista dei militari, cercava rapidamente di allontanarsi. Bloccato e perquisito, veniva trovato in possesso di hashish per un peso di venti grammi. Il giovane, 20enne marocchino con pregiudizi di polizia, veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Contestualmente, l’aliquota Operativa effettuava un controllo nei confronti di un gruppo di ragazzi. Uno di questi veniva indicato dall’unità cinofila antidroga, un pastore tedesco, come possibile possessore di stupefacenti. Perquisito, l’uomo, 30enne con pregiudizi di polizia, veniva trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e oltre 100 euro provento dell’illecita attività di spaccio, per cui veniva arrestato.

A conclusione dell’attività, che ha portato all’identificazione di circa 200 persone, venivano inoltre segnalati tre giovani quali assuntori di stupefacenti.

