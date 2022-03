Sono 1.582 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore (767 a Genova) a fronte di 11.121 tamponi effettuati di cui 2.912 molecolari e 8.209 test antigenici. Due persone in meno in terapia intensiva

Il dato dei nuovi positivi riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 157

SAVONA (Asl 2): 274

GENOVA: 921, di cui:

· Asl 3: 767

· Asl 4: 154

LA SPEZIA (Asl 5): 226

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4

Mi piace: Mi piace Caricamento...