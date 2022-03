La ragazza è uscita da sola dal mezzo ed è stata poi soccorsa dai militi della pubblica assistenza inviata dal 118

Questa mattina in via Achille Grandi a Sant’Olcese, una ragazza ha perso il controllo della sua vettura ed ha finito la sua corsa fuori strada e cappottata. Uscita autonomamente è stata soccorsa dai militi.

I Vigili del fuoco hanno provveduto al recupero della vettura con l’ausilio dell’autogru e della messa in sicurezza dell’area.

