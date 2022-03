Bufale in rete: Questura, Postale, Provveditorato e Ordine dei giornalisti lanciano “Non te la bere! Verifica la fonte”

Il progetto contro le fake news è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado nonché a genitori e insegnanti e si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti per utilizzare al meglio le risorse della rete

Oggi, alle ore 11, presso la scuola Primaria Montesignano di via Terpi 50, verrà presentato pubblicamente il progetto di educazione alla legalità “Non te la bere! Verifica la fonte” organizzato dalla Questura di Genova, in collaborazione con il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ordine dei Giornalisti della Liguria.

Il progetto rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado nonché a genitori e insegnanti, si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti per utilizzare al meglio le risorse della rete, riconoscendone i rischi e acquisendo le necessarie competenze per verificare le fonti delle notizie, così da non cadere nella trappola delle fake news e sviluppare un pensiero critico e libero da condizionamenti.

Ci sarà anche il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Filippo Paganini.

